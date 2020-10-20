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Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ekim kesinti listesi

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Ekim kesinti listesi
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İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 20 Ekim İSKİ kesinti listesi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 20 Ekim 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...

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