Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Şubat arıza ve kesinti listesi
19 Şubat Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 19 Şubat 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2021 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2021 14:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2021 14:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2021 14:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.