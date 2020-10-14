Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ekim su kesinti listesi
14 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 14 Ekim 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı
Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2020 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2020 17:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2020 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2020 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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