Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Şubat arıza ve kesinti listesi
12 Şubat Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 12 Şubat 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2021 14:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2021 15:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2021 13:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2021 15:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2021 15:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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