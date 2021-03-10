Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 10 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi ve arıza programı...

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı Beykoz Ø700 Mm Çb Isale Hattının Yenılenen Kısmının Bağlantı Çalışmaları Sebebıyle Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.

Başlama Tarihi : 10.03.2021 08:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.03.2021 13:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.03.2021 14:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.