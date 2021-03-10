Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Mart arıza ve kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 10 Mart tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 10 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi ve arıza programı...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı Beykoz Ø700 Mm Çb Isale Hattının Yenılenen Kısmının Bağlantı Çalışmaları Sebebıyle Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi : 10.03.2021 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.03.2021 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.03.2021 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.