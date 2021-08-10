Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos kesinti ve arıza listesi
10 Ağustos Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 10 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Gayrettepe Mah,Etiler Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2021 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Mesrutiyet Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.