Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Nisan kesinti ve arıza programı
1 Nisan Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 1 Nisan 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : İnönu Mah,Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 14:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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