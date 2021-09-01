Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Eylül kesinti listesi
1 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 1 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2021 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı-Beykoz Ø700 Mm Ana İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 01.09.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.