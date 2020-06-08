Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran İSKİ kesinti programı
İstanbul'un ilçelerinden 8 Haziran Pazartesi günü su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintisi sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde kesinti yaşanacak. İşte, 8 Haziran İSKİ kesinti programı...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 08.06.2020 12:55Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy MahAçıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 08.06.2020 13:11Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Göztepe Mah,Caddebostan Mah,Erenköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 12:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 08:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 08.06.2020 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle