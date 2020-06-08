Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran İSKİ kesinti programı

Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintisi sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde kesinti yaşanacak. İşte, 8 Haziran İSKİ kesinti programı...

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 08.06.2020 12:55Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy MahAçıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 08.06.2020 13:11Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Göztepe Mah,Caddebostan Mah,Erenköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 11:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 12:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 08:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 08.06.2020 09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.