Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İSKİ kesinti listesi
22 Aralık Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 22 Aralık 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.12.2020 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2020 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2020 15:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2020 13:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2020 13:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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