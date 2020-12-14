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Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İSKİ su kesinti listesi

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Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İSKİ su kesinti listesi
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14 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 14 Aralık 2020 su kesintisi listesi...

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Konaklar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.12.2020 17:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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