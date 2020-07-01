Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz İSKİ kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 1 Temmuz İSKİ kesinti listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 1 Temmuz 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 16:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 14:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2020 14:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Tantavi Mah,Kazım Karabekir Mah,Namık Kemal Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Armağan Evler Mah,Atatürk Mah,Atakent Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Murat Reis Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Valide I Atik Mah,Ünalan Mah,İcadiye Mah,Yavuz Türk Mah,Zeynep Kamil Mah,Küçük Çamlıca Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Barbaros Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Küplüce Mah,Acıbadem Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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