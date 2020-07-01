Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz İSKİ kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 1 Temmuz 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 16:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 12:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 14:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2020 14:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Tantavi Mah,Kazım Karabekir Mah,Namık Kemal Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Armağan Evler Mah,Atatürk Mah,Atakent Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah

Açıklama : Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Murat Reis Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Valide I Atik Mah,Ünalan Mah,İcadiye Mah,Yavuz Türk Mah,Zeynep Kamil Mah,Küçük Çamlıca Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Barbaros Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Küplüce Mah,Acıbadem Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah

Açıklama : Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi : 01.07.2020 15:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.