Suçlularla amansız mücadele

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SESİM GİTTİ BAŞTA

“Görev bildirilmesiyle ilgili bir anımı ilk kez anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, ‘Gece gündüz demeden, anadan, babadan, yardan, serden geçmeye var mısın’ dedi. Benim bir sesim gitti başta. ‘Allah’ın yardımı üzerimizde olur. Desteğiniz hep bakanlığımızın üzerine olursa biz elimizden geldiğince bu işi yapmaya gayret ederiz. Allah bizi size mahcup etmesin’ dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi motive eden bir cümlesi var, hiçbir zaman rakam vermiyor, ‘Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bölücü örgüte nefes aldırmayacaksınız ve bu işi bitireceksiniz. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini temizleyeceksiniz’ talimatını verdi.

TEHDİT ALIYOR MUSUNUZ

33 yıldır İçişleri Bakanlığı ailesinin içerisindeyim, bunlara alışığız. İnsanlar arasında ayrım yapmadan, şu görüşte bu görüşte bakmadan herkese eşit mesafedeyim. Suç örgütlerine, suç işlemekte kibirlenenlere karşı acımasızız. Vatandaşımıza, milletimize karşı mütivazıyız. Suç işlemekte kibirlenenlere karşı kibri kırmak için hukuk devleti, insan hakları kapsamında mücadelemiz gece-gündüz devam ediyor. Suç işleyen ve ‘bana bir şey olmaz’ diyenlere diyoruz ki devletten ve milletten başka birini tanımıyoruz. Amansız olarak, durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz.

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TÜRKİYE’NİN HUZURU

Türkiye’nin huzuru için varız. İrili ufaklı, ulusal, uluslararası organize suç örgütleri var. Bunlarla mücadeleden memnun olmayan olur mu? Türkiye’nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. İlk geldiğimizde arkadaşlarımızla istişare ettik. Mottomuz ne olsun? Türkiye’nin huzuru olarak belirledik. İnsanlarımız huzur istiyor. Suç işleme özgürlüğü varmış gibi sosyal medayada kendilerini rahat hissedenler, yanılıyorlar.





Terör örgütü PKK’ya karşı kırsalda 17 bin 234 operasyon yaptık. 58 büyük, 16 bin 834 küçük ve 342 orta çaplı operasyon. Şehirlerde ise 3 bin 287 operasyon yaptık. Terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Toplam 20 bin 521 operasyon yaptık. 769 terörist etkisiz hale getirildi. 60 ölü, 589 sağ, 4’ü yaralı, 116’sı da teslim oldu. Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum.

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FETÖ OPERASYONLARI

FETÖ’ye 4 bin 130 operasyon yaptık. 6 bin 260 gözaltı yaptık. 1312 tutuklu var. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ‘Bataklığı kuruttuk ama sivrisinekler ile uğraşıyoruz.’ MİT’le birlikte içeride ve dışarıda, siber vatanda bıraktıkları izleri çok iyi takip ediyoruz. Kökü dışarıda, aklı dışarda, ipi dışarda. Neden sivrisinekler bitmedi? Dini duyguları istismar ediyorlar. FETÖ bir istihbarat örgütü. Motifi din. Devleti ele geçirmek için; bununla ilgili mücadelede en ufak tavizimiz yok.

DEAŞ’A 1210 OPERASYON

Dünyada DEAŞ’la mücadeleyi yiğitçe yapan tek ülke Türkiye. Bunların hepsi asimetrik savaşın aparatları. 1210 operasyon yaptık, 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. İçinde az da olsa yerli kişiler de var. Sansasyonel operasyon yaparak kendisini göstermeye çalışıyor. Sol örgütler de böyle. Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91’i bombalı eylem. Santa Maria Kilisesi saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bununla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik.”

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KADIN CİNAYETLERİ

“Burada en önemli şey ihbar. KADES uygulamamız var. Böyle bir risk taşıyan hanımlar ihbar yapabiliyor. Beş dakikada orada oluyoruz. Mahkemelerimiz de var. Uzaklaştırma, ev hapsi gibi yaptırımlar var. Kelepçe uyarı verdiğinde polis hemen gidiyor. (Poliste ilgili bir birimleşme olacak mı) Büyük kentlerde var. Burada toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmemiz lazım.”