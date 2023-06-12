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Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı

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#İlyas Saral#Kırmızı Bülten#Tanzanya
Suç örgütü lideri İlyas Saralın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:45

Kamuoyunda 'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı. Saral’ın Brüksel’de çıkarıldığı mahkemede Türkiye’ye iade edilmek istediği ve bunun üzerine Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinten Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı. Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İlyas Saral#Kırmızı Bülten#Tanzanya

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