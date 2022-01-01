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Su seviyesi 4 kat arttı! 1 haftalık kuvvetli yağış...

#Meriç#Tunca#Nehir
Su seviyesi 4 kat arttı 1 haftalık kuvvetli yağış...

Edirne'de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri, geçen yıla göre 4 kat arttı. Nehir kıyılarındaki işletme sahipleri, olası taşkına karşı önlemlerini alırken, DSİ’nin Ergene Nehri için ’turuncu alarm’ uyarısı da sürüyor.

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Edirne ve Bulgaristan’da son 1 haftada etkili olan sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini, son yılların en yüksek seviyesine çıkarıp, debilerini 4 kat artırdı. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın son haftasında 113 metreküp/saniye akan Meriç Nehri’nin debisi; son yapılan ölçümde 473 metreküp/saniye, 10 metreküp/saniye akan Tunca Nehri ise bu yılın aynı döneminde 48 metreküp/saniyeye yükseldi. 

Su seviyesi 4 kat arttı 1 haftalık kuvvetli yağış...

ESNAF ÖNLEM ALDI

Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerinde yükselen su seviyesiyle birlikte bölgede iş yerleri bulunan işletmeciler de önlem almaya başladı. Tunca kıyısında lokantası bulunan Selahattin Kaya, "Son haftayla birlikte Balkanlar ile Edirne ve çevresinde ciddi yağışlar oldu. Bundan dolayı da Tunca Nehri’nin debisi oldukça yükseldi. Biz de nehir kenarında bir işletmecilik yaptığımız için tüm önlemlerimizi ona göre aldık. Umuyorum ki suyun güzelliği bu şekilde kalsın. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda fazla yağış kaynaklı sel suları basmıştı. İnşallah bu olayları tekrar yaşamayız" dedi.

Su seviyesi 4 kat arttı 1 haftalık kuvvetli yağış...

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İşletmeci Mustafa Altunhan da taşkın ihtimaline karşı önlem aldıklarını belirterek, "Önlemlerimizi aldık. Ben de buradan ayrılmıyorum. Dikkat etmek lazım, hızla yükseliyor. Debi 18’lerden 48’lere geldi. Yaklaşık 2-2,5 metre yükseldi diyebilirim. Biz kendimize göre önlemlerimizi aldık. Allah korusun bir şey olursa elimizden gelince müdahalemizi yapacağız. Bu beklenen bir şey. Allah göstermesin. Uzunköprü’de oldukça zarar oldu. Bunun yanında olumlu yanları da var, bereket geliyor. Sağanak yağışın yer altı sularına çok faydası var. Suyu toprak emiyor, yer altına veriyor ve güçleniyor toprak. Allah bize yavaş yavaş bereket versin, hızlı vermesin" diye konuştu.

ERGENE’DE ’TURUNCU ALARM’ SÜRÜYOR

Öte yandan Trakya’da etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesi kesiminde yatağından çıkarak taşan Ergene Nehri için DSİ’nin ’turuncu alarm’ uyarısı da sürüyor. Ergene Nehri’nin 4 gün önce Uzunköprü kesiminde 148 metreküp olan debisi 358 metreküp/saniyeye yükseldi. Yetkililerin taşkın uyarısının ardından nehir kıyısında çiftliklerdeki hayvanlar ise daha güvenli bölgelere alındı. 

Su seviyesi 4 kat arttı 1 haftalık kuvvetli yağış...

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#Meriç#Tunca#Nehir

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