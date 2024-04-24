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Steinmeier Gaziantep’i ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Frank Walter Steinmeier#Gaziantep#Depremzedeler
Steinmeier Gaziantep’i ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 07:00

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir dizi ziyarette bulunmak üzere dün İstanbul’dan Gaziantep’e gitti.

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Gaziantep Havalimanı’nda Vali Kemal Çeber tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ilk olarak Gazikent İlkokulu’nu ziyaret etti. Konvoy eşliğinde okula giden Steinmeier, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Steinmeier’i protesto eden grup, sloganlar attı. Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı.

NURDAĞI’NDA DEPREMZEDELERLE

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti. Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.

Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ardından depremin en çok vurduğu Nurdağı ilçesine gitti. Konteyner kent alanında incelemede bulunan Steinmeier, depremzedelerle sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.

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#Frank Walter Steinmeier#Gaziantep#Depremzedeler

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