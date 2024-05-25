Starlink uydularÄ± Hatay semalarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

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Elon Muskâ€™Ä±n uydu ve uzay mekiÄŸi ÅŸirketi SpaceXâ€™in Starlink uydularÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸi AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dokuzdal Mahallesi semalarÄ±ndaÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Muskâ€™Ä±n kurucusu olduÄŸu uzay taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketi SpaceXâ€™in uzaya gÃ¶nderdiÄŸi Starlink uydularÄ±nÄ±n tek sÄ±ra halinde geÃ§iÅŸi vatandaÅŸlarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±.

STARLÄ°NK UYDUSU NEDÄ°R?

Starlink, SpaceXâ€™in dÃ¼nyanÄ±n yetersiz hizmet alan bÃ¶lgelerine internet eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yÄ±llardÄ±r Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± uzay tabanlÄ± bir sistem olarak biliniyor. TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±, yer istasyonlarÄ± ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸacak ve seri olarak Ã¼retilen binlerce kÃ¼Ã§Ã¼k uydudan oluÅŸacak. SpaceX firmasÄ± ayrÄ±ca bazÄ± uydularÄ±nÄ± keÅŸifler ve bilim amaÃ§lÄ± kullanmakla birlikte bazÄ± uydularÄ±nÄ± ise ordulara satmayÄ± da planlÄ±yor.

2027â€™DE TAMAMLANMASI HEDEFLENÄ°YOR

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Elon Muskâ€™Ä±n kurucusu olduÄŸu SpaceX, Starlink uydularÄ±yla dÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesinde 12 bin uyduluk aÄŸ kurmayÄ± planlÄ±yor. Projenin 2027â€™de tamamlanmasÄ± hedefleniyor.