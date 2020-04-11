Sosyal yardım başvuru bilgileri sorgulama: 1000 tl sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

Sosyal yardım başvurularını yapan vatandaşlara ödemeleri gerçekleştiriliyor. İstanbul'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından ödemeler ulaştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.

Sosyal yardım başvurularında süreç tüm hızıyla devam ediyor. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılıyor. Peki 1000 tl sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

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