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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kıvanç Talu#Beril Talu#Dolandırıcı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 10:30

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

KIVANÇ TALU KİMDİR?

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Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

 

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

 

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#Kıvanç Talu#Beril Talu#Dolandırıcı

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