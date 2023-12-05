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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay iş yerlerine yapılan silahlı saldırı ile ilgili ifade verdi

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#Ece Ronay#Sosyal Medya#Fenomen
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay iş yerlerine yapılan silahlı saldırı ile ilgili ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 11:21

Sosyal medya fonomeni Ece Ronay, Kocaeli ve Kadıköy'de bulunan iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi. Ronay'ın ifadesinde "Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" şeklinde konuştu.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Pazar günü kapalı olan merkezde, dün sabah iş yerine gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay iş yerlerine yapılan silahlı saldırı ile ilgili ifade verdi

Yapılan incelemelerde iş yerine 3 merminin isabet ettiği belirlendi. Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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#Ece Ronay#Sosyal Medya#Fenomen

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