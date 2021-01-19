Sosyal medya Etna Yanardağı'nın patlama görüntülerini konuşuyor - Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.



Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen şans eseri Etna’nın lavları, oldukça yavaş ilerliyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, Son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.