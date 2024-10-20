Soruşturmayı başlatan isim: Her şey Cimer’e gelen ihbarla ortaya çıktı

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ÖZEL EKİP KURULDU

Dr. Esin, 2023 yılının mart ayında CİMER’e yapılan “SGK’nın dolandırıldığı” yönündeki bir ihbar üzerine de dönemin İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na durumu bildirdiklerini ve soruşturmanın bundan sonra başladığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde özel bir komisyon kurulduğunu, araştırmalar yapıldığını, sonra da sürece emniyetin dahil edildiğini, böylece polisin yaptığı telefon dinlemeleri ile çetenin ortaya çıkarıldığını kaydeden Dr. Esin şunları anlattı:

KORKU FİLMİ GİBİYDİ...

“Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi ya da kasıtlı olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor.”

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SIZMAMASI İÇİN GİZLİ TUTULDU

Soruşturmanın selameti açısından yapılan takip ve incelemelerin dışarı sızmaması için sürece çok fazla kişinin dahil edilmediğini de vurgulayan Dr. Esin, olayın asıl vahametinin emniyetin sürece dahil olmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Esin, bir kişiyle başlanan dinlemeler sonucu adı geçen diğer isim ve hastanelerin de emniyetin markajına girdiğini, soruşturmanın bugünkü aşamaya gelmesini sabırla ve gizlilikle sürdürülen bu takiplerin sağladığını belirtti.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Dün CNN Türk’e konuk olan ve Göksu Öngören Özgür’ün sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yenidoğan çetesinin çökertilme sürecine dair önemli ayrıntılar paylaştı. Sürecin 2023 Mart sonu gelen bir ihbarla başladığını söyleyen Memişoğlu, “Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcadılar” dedi. Bakan Memişoğlu sözlerinin devamında şu bilgileri verdi: “Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikâyet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık. Bu insanlar her türlü cezasını çekecekler. Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı’na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde, “Ben sonuna kadar arkanızdayım, gereğini yapın” diye talimat verdi.”