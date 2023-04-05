Soruşturmada kritik soru: Neden koşuyordu?

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Karabük’te üniversite okuyan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) Filyos Çayı’nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. Ekipler Ibouanga’nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Ibouanga bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Ibouanga olduğunu belirtti.

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‘ADALET İSTİYORUZ’

Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Orlane Sima (22), “Dina iyi bir arkadaşımızdı. Ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz”ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Ibouanga’nın cansız bedeninin bulunmasını gündeme getirdi. Gergerlioğlu,”Geceleyin nehre girdiği iddia ediliyor fakat soğuk bir kış gecesinde bir kız öğrencinin nehre girmesi akla aykırı. Kamera görüntülerinde çıplak ayakla dışarıda koşturduğu ve Karabük Postanesi’nde iki görevli tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edilen Dina’nın ölümü hakkında bir an evvel doğru dürüst bir araştırma yapılmalı” dedi.

BU GÖRÜNTÜ İÇİN MUHABİRE GÖZALTI

Ibouanga’nın son görüntülerini bulan DHA muhabiri Ali Sencer Arslan, dün polis tarafından gözaltına alındı. Arslan ifadesinde, Yalıkent Sitesi yöneticisine gazeteci kimliğini gösterdiğini, onun rızasıyla görüntüleri ekran üzerinden telefonuyla çektiğini söyledi. Arslan daha sonra serbest bırakıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, muhabirin gözaltına alınmadığı belirtildi.



