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Son dakika...Yunanistan'dan Ege'de büyük tahrik! Atina, Adalar'a ABD silahını sevk etti

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#Yunanistan#Ege#Midilli
Son dakika...Yunanistandan Egede büyük tahrik Atina, Adalara ABD silahını sevk etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 10:52

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. TSK'ya ait SİHA'lar, Atina Midilli'ye 23, Sisam'a 18 tekerlekli araç sevkiyatı yaptığını belirledi.

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Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

Son dakika...Yunanistandan Egede büyük tahrik Atina, Adalara ABD silahını sevk etti

Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

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Yunanistan'dan Ege'de büyük tahrik
daha fazla video içinYunanistan'dan Ege'de büyük tahrik

Güvenlik kaynakları, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Son dakika...Yunanistandan Egede büyük tahrik Atina, Adalara ABD silahını sevk etti

Yunanistan’ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD’nin kendisine hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğini ifade etti.

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Türkiye’nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, “Yunanistan’ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir” diye konuştu.

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#Yunanistan#Ege#Midilli

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