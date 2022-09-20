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Yangın 24 saattir devam ediyor, Dilovası duman altında kaldı

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#Kocaeli#Dilovası#Yangın
Yangın 24 saattir devam ediyor, Dilovası duman altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 12:45

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hurda deposunda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 24 saattir süren yangında yükselen dumanlar ilçeyi sararken, kent genelinde de gökyüzünde sis bulutu oluştu.

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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımdaki demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı.

İşte Fotoğrafları

Dilovasındaki yangın nedeniyle ilçe duman altında kaldıDilovası'ndaki yangın nedeniyle ilçe duman altında kaldıHaberin Tüm Görselleri

Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe, duman altında kaldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki hurdalıktan yükselen dumandan dolayı gökyüzünde sis bulutunun oluştuğu görüldü. Hurda deposunda çok fazla plastik malzeme bulunduğu, kontrollü olarak yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın 24 saattir devam ediyor, Dilovası duman altında kaldı

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#Kocaeli#Dilovası#Yangın

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