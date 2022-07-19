Son dakika... Terör örgütüne darbe! 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."