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Son dakika... Terör örgütüne darbe! 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Pençe Şimşek Operasyonu
Son dakika... Terör örgütüne darbe 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Pençe Şimşek Operasyonu

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