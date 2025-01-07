Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ardından şimdi de sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Durmaz daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada " Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir.

Gözden Kaçmasın Fenomenlere yasadışı bahis operasyonu Haberi görüntüle