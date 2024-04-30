SON DAKİKA: Şırnak'tan acı haber! 2 asker şehit oldu

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Gabar Dağı bölgesi Akçay Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Petrol sahasında devriye görevi yürüten Uzman Çavuş N.C. (28) yönetimindeki ‘kobra’ diye tabir edilen askeri zırhlı araç, Güleçli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C. askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 yaralının tedavisine devam ediliyor.

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ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

Kazada şehit olan askerler için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile kurum temsilcileri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın cenazesi Hatay'a uğurlandı.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ta zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) şehit oldu. Memleketi Hatay'ın Payas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Tahir Ertaş ve anne Şule Ertaş'a verdi.

Oğullarının şehadet haberiyle fenalaşan Ertaş çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının baba evine getirileceği ve yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Şırnak’ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen’in (23) acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Şen’in 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuk olduğu öğrenildi.

Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle vakti Çakış Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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