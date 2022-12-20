Son dakika: Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın! Yaralılar var

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Bozburun açıklarında saat 21.00 sıralarında Malta bayraklı ’BATA’ isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebat, balıkçı tekneleri ile limana taşındı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün vücudundaki yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mürettebatı kurtarma anlarına ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir. Kurtarma çalışmalarına katılan Sürsan 21 balıkçı teknesi tarafından 13 kazazede, Kazım Kobya balıkçı gemisi tarafından 3 kazazede olmak üzere toplam 16 kazazede tahliye edilmiş olup henüz ulaşılamayan bir kazazede için arama çalışmaları devam etmektedir. Kazazedelerden yaralı olanlar Sinop Merkez iskelesinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilmiş olup Sahil Güvenlik birimi yaşam mahali yanan geminin yanındadır." denildi.

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