Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Sarallar suç örgütüne operasyon: Çete lideri dahil çok sayıda gözaltı var

#Sarallar#Suç Örgütü#Operasyon

İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar’ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar’la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haberin Devamı

Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika... Sarallar suç örgütüne operasyon: Çete lideri dahil çok sayıda gözaltı var


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberin Devamı

Son dakika... Sarallar suç örgütüne operasyon: Çete lideri dahil çok sayıda gözaltı var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarallar#Suç Örgütü#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK