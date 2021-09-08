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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eğitim uçağı düştü ihbarı!
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PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) –
Haber Giriş: 08.09.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eğitim uçağı düştü ihbarı!

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Son dakika... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eğitim uçağı düştü ihbarı!

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, drone ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Son dakika... Sakaryanın Pamukova ilçesinde eğitim uçağı düştü ihbarı

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

Son dakika... Sakaryanın Pamukova ilçesinde eğitim uçağı düştü ihbarı

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