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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı

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#Resmi Gazete#Selami Yıldız#Emniyet
Son dakika... Resmi Gazetede yayımlandı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:16

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevden almalar ve atamalar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atanırken, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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#Resmi Gazete#Selami Yıldız#Emniyet

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