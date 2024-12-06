Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevden almalar ve atamalar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atanırken, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.