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Haber Giriş: 27.04.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber! Bir asker şehit oldu

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Son dakika... Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber! Bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

Bakanlık acı haberi duyurdu Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Bakanlık acı haberi duyurdu! Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

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