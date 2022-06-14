Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Pençe-Kilit Operasyonları devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği mücadeledir. Gayrimeşru yapılanmaların hiçbir şekilde mümkün olmayacağının, herhangi bir terör sembolünü buraya astırmayacağımızı ifade etmiştik. Buna karşı 7-24 esasına göre en kararlı mücadele veriliyor. Türkiye ne zaman terörle mücadele yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden "endişeliyiz" diye bir açıklama geliyor. Herhangi birinin terör örgütüne karşı, NATO AB ülkesinin 'Endişeliyiz' yerine 'Arkasındayız, tebrik ediyoruz' denmesi lazımdı. Bizim aslında milli güvenliğimiz, demokrasimiz için verdiğimiz mücadele, bir bakıma da terörü kullanarak uluslararası hukuku da zehirlemek isteyenlere karşı da bir mücadeledir.



"EFES TATBİKATI BÜYÜK SES GETİRDİ"



Efes Tatbikatı büyük bir katılımla dünyada büyük ses getirdi. Ege adalarının silahlandırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın güçlü bir açıklaması oldu. Her zaman şunu söylüyoruz: Yunanistan bizim komşumuz, sorunları masada çözebileceğimize açığız. Ama Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Paris Antlaşması, Meis adasının da dahil olarak 14 adanın silahsız olmasını teyit ediyor. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Komşumuzun saldırganlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdidi' gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor.

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"YUNANİSTAN HUKUKİ İHLAL EDİYOR"



Dünyada deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka ülke yok. Bütün bunlar ortadayken, Lozan ve Paris anlaşmasında sayılırken tutup adaları silahlandırarak bunları yok sayıyorlar. Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan'dır. "Gelin bunları masada, aramızda çözelim" diyen de biziz. Buradaki tartışmanın esası, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinin hukuka uygun olmasıdır. Meşru Kıbrıs Barış Harekatı'nı bile bir tehdit olarak ABD Kongresi'nde sundu Miçotakis.



CHP'YE 'MAVİ VATAN' TEPKİSİ



Şimdiye kadar 'Mavi Vatan' tanımına CHP'nin bir yetkilisi, 'Bu çok maksimalist' bir yaklaşım diye bir açıklama geldi. Daha sonra bu şahıs açıklamasını düzeltmedi. Hiçbir partinin bu duruma düşmesini istemeyiz. Bu konularda doğru bir yerde durmasını temenni ederiz.



MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARI



Cumhurbaşkanımız adayının kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Dolayısıyla net olmayan bir durum var. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes 1. sınıf vatandaşıdır. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz. Orada bu tartışmanın böyle bir kaç hafta arayla gündeme gelmesini ayıplıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliği üzerinden etiketlenmesi olmaz.



AB'YE 'FASIL' ÇAĞRISI



Türkiye'yle bir bilek güreşi yapma üzerinden ele alınmış. Madem bu konuda eleştirileriniz var. AB fasılları açsın. Fasıllarla ilgili olarak Türkiye yerine getirirse faslı kapatırsınız. Gümrük Birliği müzakerelerini başlatırsınız, terörle mücadele işbirliğini Türkiye ile yaparsınız. Denklem kurursanız.

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İSRAİL'İN AÇIKLAMALARINA YANIT: TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR



Bunlar başka ülkelerle kendi aralarındaki problemlerin yansıması olabilir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye hem kendi vatandaşlarını hem de buradaki misafirlerini koruyacak ülkelerin başında gelmektedir.



SORU-CEVAP

CHP'DEN TANJU ÖZCAN İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

Bu CHP'nin iç meselesidir. Ona karışmak istemem. Maalesef bu belediye başkanı hiçbir partiye yakıştıramayacağımız bir şekilde üsluplarıyla gündeme geliyor. Özellikle Avrupa aşırı sağının kullandığı nefret diliyle. Bunlarla da övünen birisi. Kendisi bu üslubu da maalesef kendisini ne kadar Atatürkçü olduğuyla örtmeye çalışıyor. O bakımdan ben bunu değerlendiririm. İhraç meselesi CHP'nin kendi meselesidir. Uzun zamandır bu nefret diliyle ortaya çıkan siyasetçi az görülmüştür.



"YUNANİSTAN MASADAN KAÇIYOR"



Yunanistan'daki bir takım bazısının başında emekli asker sıfatı taşıyor, Bazısının başında diplomat sıfatı. Burada tek dikkat edici nokta var. Yunan ordusu böyle şaka gibi adamların elindeyse. Yunanistan'a: Komşuyuz, aramızda Ege Denizi var sorunları birlikte çözmeliyiz. Türkiye büyük bir müzakere devletidir. Yunanistan'la sorunların çözülebilmesi masada mümkünüdür. Ama Yunanistan masadan kaçıyor. Biz "Bir gece ansızın gelebiliriz" lafını terör örgütlerine karşı kullanıyoruz. Biz bunu müttefiklerimize, ya da aramızın olmadığı ülkelere karşı kullanmıyoruz.



TURKEY YERİNE TÜRKİYE



Karşılığı Türk ise Türk, Türkiye ise Türkiye kullanılacaktır

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DBP'Lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Siz terör örgütüne propaganda yaptırmak için sürekli etkinlik düzenleyeceksiniz, güvenlik güçlerine karşı da saldırıda bulunacaksınız. Polis, hukuk çerçevesinde hareketsiz kalıyor. Öteki ise milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınıyor. O milletvekilinin dokunulmazlığıyla ilgili karar Meclis'e geldiği zaman AK Parti kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.