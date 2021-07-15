Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 2, Metina'da da bir PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.''
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2021
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/qeks3GWKDZ