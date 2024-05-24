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Son dakika... MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#PKK/YPG#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu: Irak ve Suriyenin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 14:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#Operasyon#PKK/YPG#Terörist

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