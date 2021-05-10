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Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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