Son dakika... MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021

BU SABAH 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bu sabah yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denilmişti.