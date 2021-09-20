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Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Şimşek Operasyonu#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu 3 PKKlı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Şimşek Operasyonu#Terörist