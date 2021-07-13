Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EGfAsl7cES