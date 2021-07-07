Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2021
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #pençeşimşek pic.twitter.com/6kHObGnyr6