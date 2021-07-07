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Haber Giriş: 07.07.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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