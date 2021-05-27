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Haber Giriş: 27.05.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi'' ifadelerine yer verildi.

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