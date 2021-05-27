Son dakika... MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi'' ifadelerine yer verildi.
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx
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