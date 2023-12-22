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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

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#MSB#ASKER#Şehit
Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irakın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 22:13

MSB, Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırı ve sonrasında sağlanan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

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#MSB#ASKER#Şehit

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