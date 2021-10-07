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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Fırat Kalkanı Bölgesi

Milli Savunma Bakanı Akar Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi ile ilgili olarak, 'Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.' açıklamasında bulundu. Aakr ayrıca, 'Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu katıldığı törenle açıldı.

Törendeki konuşmasında Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Teröristle mücadele operasyonlarının "teröristi kaynağında etkisiz hale getirmek" anlayışıyla devam ettiğini aktaran Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörle mücadelemizi yoğun, etkili bir şekilde, taarruzi bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor." diye konuştu.

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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

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'KOMANDOLARIMIZ MAĞARADA 12 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ'

Birkaç gün önce düzenlenen bir operasyona ilişkin de bilgi veren Akar, "Teröristler tarafından 'Girilmesi imkansız' olarak nitelendirilen bir dağın zirvesindeki mağaraya komandolarımız gitti, mağaranın içine girdiler. Orada 12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi ve burası kullanılamaz hale getirildi " ifadelerini kullandı.

Akar, 40 yıldır Türkiye’nin başına bela olan terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirterek, “Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda komşularımız için de büyük bir kazanım olacak. 24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021’den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Fırat Kalkanı Bölgesi