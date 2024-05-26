Son dakika... Mersin'de feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 39 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 39 kişi ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır.



Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024

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MERSİN VALİSİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.