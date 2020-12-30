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AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ davasında karar

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Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ davasında karar
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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı. Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'a müebbet hapis cezası verildi.

Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.

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