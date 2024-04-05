İliç'te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı

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Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

9 işçiden cansız bedenine ulaşılan kişinin Uğur Yıldız (32) olduğu öğrenildi.

CHP'Lİ SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, madende bulunan işçinin cansız bedenine ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "Uğur Yıldız canımıza ulaştık. 8 canımız maden faciası ile ilgili toprak altında. Bu facia büyük facia. Günler sonra Uğur Yıldız canımıza ulaşmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Toprak altındaki 8 tane canımızı takip etmeye devam ediyoruz" dedi.