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Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başladı

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Son dakika haberler... 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başladı
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İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı. Bakanlık, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haberler... Yıldırım-10 Norduz operasyonu başladı

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personelin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 23 iş birlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi.

Bin 22 kahraman Yıldırım-9 Şenyayla operasyonunu sürdürüyor
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