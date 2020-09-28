Son dakika haberler: Yer: Antalya... Görenler şaştı kaldı! Kendisini görüntüleyenlere böyle seslendi..

Antalya'da seyir halindeki bir sürücünün ve yanındaki arkadaşının inanılmaz görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya plakalı otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı giden araçta iki bacağını kapının camından dışarı çıkardı.

Yanındaki arkadaşı da aracın açılan cam tavanından dışarı çıkıp oturdu. Ayağını da araç tavanına uzatan kişi, arkadan gelen kamyonet sürücüsüne zafer işareti yapıp "Solla solla" diye işaret yaparken, kendini farklı bir araçtan görüntüleyen kişiye ise "Dayı, dayı" diye gülerek seslendi.