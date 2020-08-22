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AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

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Son dakika haberler... FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı. Akkuş'un eski Bugün TV spikeri olduğu öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'un, ihbar üzerine İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Zanlı Erkan Akkuş'un, eski Bugün TV sunucusu olduğu öğrenildi.

 

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